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  • Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun kararına tepki yağdı
Spor

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun kararına tepki yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in performansları ile Emre Belözoğlu'nun kararları sarı lacivertli taraftarlar tarafından eleştirildi.

08 Nisan 2021 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:16
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçına iki ismin performansı ve Emre Belözoğlu'nun kararları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli takımın başında ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'ı yedek kulübesinde tutma kararı aldı ve forvet arkası olarak İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.

EN ÇOK TOPU KAPAN İSİM AMA...

Başakşehir'den devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci ilk yarıda takımın en çok top kapan ve en çok hatalı pas yapan ismi oldu.

GOL SONRASI TEPKİ YAĞDI

Yeni Malatyaspor'un 35. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu golün ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar, Bright Osayi-Samuel'i sosyal medyada eleştirdi.

Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonucunda Fofana ile hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor, Mustafa ile ağları havalandırdı. Samuel'in Fofana'yı takip etmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Osayi Samuel'in genel performansı ve goldeki hareketiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

BELÖZOĞLU HİÇ BEKLEMEDİ

Emre Belözoğlu, devre arasında takımın en çok pas hatası yapan İrfan Can Kahveci ile performansıyla eleştirilen Bright Osayi-Samuel'i oyundan çıkardı. Belözoğlu, Pelkas ile Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.

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