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Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftası olan 38. haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA17 Mayıs 2022 Salı 15:43 - Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan Nuri Fatih Aydın ve Stevie Mallan bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyet elde etmek isteyen sarı-siyahlılar, hem taraftarlarına moral vermek hem de Süper Lig'deki son maçını kazanmak istiyor.

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