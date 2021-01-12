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Spor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 20:37 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 21:05
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Yeni Malatya Stadı'da saat 20.45'te başlayan Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Caner Ak. Müsabakanın VAR koltuğunda Serkan Tokat otururken, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Youssouf, Zeki, Fofana, Kubilay, Umut, Adem

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Diagne.

YENİ MALATYASPOR: 0 - GALATASARAY: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla sağdan Yeni Malatyaspor ceza sahasına giren Linnes'in yerden ortaya çevirdiği topa Emre Akbaba dokundu ancak kaleci Ertaç topu çeldi.5. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Kubilay hareketlendi ancak kaleci Fatih son anda topa dokundu ve iki hamlede kontrol etti meşin yuvarlağı.

10. dakikada Adem'in Galatasaray savunmasının arkasına attığı pasa hareketlenen Kubilay, Luyindama'dan sıyrılırken ceza sahasında yerde kaldı. Yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Özgür Yankaya oyunu devam ettirdi.

17. dakikada Emre Kılıç, Yeni Malatyaspor ceza sahasının solunda rakibini geçip topu ortaya çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

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