24 Ocak 2021 Pazar 15:57 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 16:52

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Burak Şeker otururken, AVAR'da ise Serkan Ok bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Chebake, Hadebe, Wallace, Semih, Ndayishimiye, Acquah, Kerim Hafez, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

YENİ MALATYASPOR: 0 - GALATASARAY: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve karşılaşma başladı...

1. dakikada Feghouli'nin Yeni Malatyaspor ceza yayından şutunda savunmaya çarpan top kalecide kalıyor.

6. dakikada Adem Büyük'ün sağdan kullandığı kornerde Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı topu.

9. dakikada Umut Bulut Galatasaray ceza sahasına ortasını yaptı. Acquah'ın kafa vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

15. dakikada Feghouli sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza sahasına ortasını yaptı, kaleci Abdulsamet çıktı ve topu aldı.

19. dakikada soldan Hafez'in ortaladığı topu Galatasaray ceza sahasında Marcao kornere gönderdi.

23. dakikada Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Babel'in ceza alanı ön çizgisinden şutunda kaleci Abdulsamed topu çeldi.

24. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortaya çevirdiği top kaleci Abdulsamette kaldı.

26. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Emre Kılınç oyuna giriyor.

27. dakikada soldan Arda'nın Yeni Malatyaspor ceza sahasına ortasında, Emre Kılınç kale sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden uçarak kafayı vurdu ancak az farkla aut.

32. dakikada Yeni Malatyaspor ceza yayının bir metre kadar gerisinden Taylan Antalyalı'nın yerden şutunda top yandan dışarı çıkıyor.

36. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Umut Bulut'un şutunda top Muslera'da kaldı.

45. dakikada Yeni Malatyaspor'un Karim Hafez'le sol kanattan yaptığı ortada Muslera topu yumrukladı.

- İlk yarı 0-0 sona erdi.

2. YARI