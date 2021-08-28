İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yi 2 golle geçti
Spor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yi 2 golle geçti

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'yi ağırladı. Ev sahibi ekip Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:24 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:25
ABONE OL

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Sagal uzaktan kaleye sert vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

21'inci dakikada Figueiredo ceza sahası dışından kaleye vurdu, Sadık'a çarpan top kornere gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sagal ortayı yaptı, ceza sahası içinde Djilobodjji kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada Aabid ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan az farkla dışarıya gitti.

44'üncü dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

46'ncı dakikada Recep uzaktan sert vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

52'nci dakikada sol kanatta Tetteh'in ortasında topa dokunan Mallan'ın şutunu kaleci kurtardı.

54'üncü dakikada Sagal ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Abdulsamed topu kurtardı.

67'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine girdikten sonra savunma oyuncularını ve kaleciyi geçen Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

90+7'nci dakikada ceza sahası içerisinde seken topa gelişine vuran Jefferson'un şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş)

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk. 76 Borven), Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Figueiredo (Dk. 58 Kenan Özer), Sagal (Dk. 86 Mirza Cihan), Recep Niyaz

Goller: Dk. 45 Adem Büyük, Dk. 68 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendyl, Dk. 90+4 Recep Niyaz, Dk. 90+6 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 90+4 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.