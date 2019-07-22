Yeni Malatyaspor, Ghaylen Chaaleli'yi transfer etti

Sarı-siyahlı kulüp, Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.