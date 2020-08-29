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Spor

Yeni Malatyaspor Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istiyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre için 1 milyon euro bonservis bedeli istediklerini ve Beşiktaş'ın yapacağı son teklife göre karar vereceklerini söyledi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:51
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Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Gökhan Töre konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan’ın siyah beyazlılar ile görüştüğünü aktarırken, Beşiktaş’ın yapacağı teklifi beklediklerini söyledi.

“Beşiktaş’tan Gökhan Töre için 1 milyon euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan takımdan ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan’ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor.”

28 yaşındaki oyuncunun bedelsiz transferini söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Gevrek, “Biz Gökhan’ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan’a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz.” şeklinde konuştu.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol attı, 5 asist yaptı.

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