19 Mart 2022 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:54

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

SADIK'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi.

Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi.

Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti.

Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yu oyuna aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Kasımpaşa'da sol kanattan kullanılan kornerde kale alanı önünde bomboş kalan Muleka kafayı vurdu, top yakın direğin yanından auta çıktı.

26'ncı dakikada sol kanatta Tetteh, topu sağ çizgi üzerinde bulunan Donsah'a gönderdi. Donsah'ın dar açıdan gelişine vurduğu topu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

29'uncu dakikada savunmanın arasından topla buluşan Ouannes, penaltı noktasının solundan yakın köşeye yerden vurdu. Top direğin dibine çarpıp oyun alnına geri döndü.

30'uncu dakikada Hadergjonaj, çizgiye inmeden içeri çevirdiği topa sağ çaprazdan sert vurdu. Savunmadan seken topu Muleka yerden kaleye gönderdi. Yakın köşeye doğru giden topu kaleci Ertaç son anda kurtardı.

31'inci dakikada Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla sol çaprazdan içeri sokulan Tetteh, karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul ayağıyla gole izin vermedi.

39'uncu dakikada sağ kanattan topu taşıyan Eysseric, ceza alanına girerken Umut ile duvar pası yaptıç Penaltı noktasının sağından yakın köşeye yerden vurdu. Top, direğin dibine çarpıp oyun alanına geri döndü.

44'üncü dakikada Dicko ile Zeffane duvar pası yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine doğru topu çevirdi. Mustafa'nın kale alanı önünde yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.

48'inci dakikada Jospin'in ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Tetteh'in son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

57'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla savunmanın arkasında topu alan Umut Bozok, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşunu yapan Umut'un vuruşunda top filelerle buluştu ancak bir önceki pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

71'inci dakikada top çeviren Kasımpaşa'da Eysseric'in orta yuvarlaktan savunma arkasında gönderdiği topu kale alanı önünde, sağ çaprazda kontrol eden Muleka, sol ayağıyla zor pozisyonda yakın köşeye doğru sert vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.

74'üncü dakikada iki kişinin arasından sıyrılıp ceza alanına giren Ahmet, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın köşeye iyi vurdu, top ağlara gitti: 0-2.

75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.

85'inci dakikada Umut Bozok, rakiplerinin arasından sıyrılıp ceza sahası içerisine girerek, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda topu kaleci Ertaç kurtardı. Tekrar Ahmet'in gelişine çektiği topu Ertaç, kurtararak gole izin vermedi.

Karşılaşma konuk takım Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ekrem Kan, Mehmet Salih Mazlum

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Sadık (Dk.80 Awuku), Zeffane, Campi, Haddadi, Rahman (Dk.35 Jospin), Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh (Dk.66 Kenan), Mustafa

KASIMPAŞA: Ertuğrul - Ben Ouanes, Hadergjonaj, Spajic (Dk.81 Brecka), Donk, Doğucan, Mabil (Dk.58 Ahmet), Hajradinovic (Dk.88 Tunay), Eysseric, Muleka (Dk.88 Aabid), Umut

GOLLER: Dk.71 Muleka, Dk.74 Ahmet (Kasımpaşa)

SARI KART: Jospin (Yeni Malatyapspor)