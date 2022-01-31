Ajansspor 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:38

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic atağa geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

GEVREK: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK

Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş yapacak. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

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ADEM LJAJİC'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı.