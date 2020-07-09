Yeni Malatyaspor Lukoki ile anlaştı

DHA 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:38

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.

JODY LUKOKİ KİMDİR?



15 Kasım 1992'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da doğan Jody Lukoki, Hollanda'nın Ajax takımının altyapısından yetişti. Hollanda vatandaşlığı da bulunan Lukoki, bu ülkede Cambuur ve Zwolle takımlarında da forma giydikten sonra 2015 yılında Bulgaristan'ın Ludogorets takımına transfer oldu.

Sağ kanatta mevkiinde görev yapan Kongolu futbolcu, 5 yıl Bulgar takımında forma giydikten sonra bu yılın Nisan ayında Ludogorets ile yollarını ayırdı.

Kariyerinde 292 maça çıkan Lukoki 47 gol attı, 43 de asist yaptı.