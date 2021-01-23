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Spor

Yeni Malatyaspor maçı için Galatasaray Malatya'ya vardı

Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:27
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Son idmanın ardından karşılaşma için Malatya'ya gelmek üzere saat 16.00'da İstanbul'dan uçağa binen sarı-kırmızılı kafile, saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, taraftarların yanına giderek onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

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