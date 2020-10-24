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Spor

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Gençlerbirliği'nde iki eksik

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde, Salih Dursun ve Giovanni Sio sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:23
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi.

Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Gençlerbirliği'nde Salih Dursun ve Giovanni Sio, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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