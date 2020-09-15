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Spor

Yeni Malatyaspor, Manuel da Costa ile görüşüyor

Lige Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Brezilyalı stoper Manuel da Costa ile görüşmelerini sürdürüyor.

IHA15 Eylül 2020 Salı 09:50 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 09:50
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Süper Lig’in ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük’e mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, gözünü ikinci haftada evinde oynayacağı Göztepe maçına çevirdi.

Süper Lig’e İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük maçıyla başlayan ve rakibine 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, diğer taraftan da sakat oyuncuların çalışmalara başlamasının sevincini yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Hadebe ve Lukoki iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz ilk maçına çıkmadan antrenmanda şansız bir sakatlık geçiren Tetteh’in ise Göztepe maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Sezonun ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük’e mağlup olarak taraftarını üzen Malatya ekibi gözünü Göztepe maçına çevirdi. Malatya temsilcisinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olduğu Da Costa ile sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuyu bu hafta oynayacağı maça yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarına günde tek antrenman yaparak devam ediyor.

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