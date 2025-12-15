Yeni Malatyaspor, Menemen maçına çıkmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının ertelendiğini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde bu hafta Malatya Stadyumu'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının 24 Aralık'a alındığı görüldü.

Yeni Malatyaspor, TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son 3 maça çıkmamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor" dedi.