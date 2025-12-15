İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7028
  • EURO
    50,2633
  • ALTIN
    5932.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor, Menemen maçına çıkmayacak
Spor

Yeni Malatyaspor, Menemen maçına çıkmayacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un 17 Aralık'ta Menemen FK ile olan maçı 24 Aralık'a ertelendi.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, Menemen maçına çıkmayacak
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının ertelendiğini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde bu hafta Malatya Stadyumu'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının 24 Aralık'a alındığı görüldü.

Yeni Malatyaspor, TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son 3 maça çıkmamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.