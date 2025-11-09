İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Yeni Malatyaspor, puan hasretine son verdi

Nesine 2. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan aldı.

9 Kasım 2025 Pazar 10:28
Yeni Malatyaspor, puan hasretine son verdi
Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan alabildi.

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Malatya temsilcisi, dün Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol maçından aldığı 1 puanla taraftarına moral verdi.

Bu sezon ilk puanını 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak alan Malatya ekibi, bu sezon çıktığı 12 maçta iki puan toplayabildi.

Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı mağlubiyetler ve puan silme cezalarıyla -40 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisine bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 42 puan silme cezası verilmişti.

