Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'den 1 milyon istedi
Fenerbahçe transferde Sadık Çiftpınar için görüşmelere başladı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlamasından sonra gözler transfer hareketliliğine çevrildi. Bu sene Yeni Malatyaspor forması ile başarılı bir sezon geiren Sadık Çiftpınar için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de devrede.
Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği isim için Fenerbahçe resmi olarak Yeni Malatyaspor ile görüşmelere başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için Yeni Malatyaspor 1 milyon euro istedi. Fenerbahçe ise transferi takasla bitirmeyi teklif etti. Fenerbahçe ayrıca oyuncu ve menajeriyle görüşme yapmak Yeni Malatyaspor'dan izin aldı ve görüşmelere başladı.
ERSUN YANAL BİR AN ÖNCE 'BİTSİN' DEDİ
Srı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın sadık Çiftpınar'ın transferinin bir an önce bitirilmesini ve Antalya kampına yetiştirilmesini istedi.
(Futbol Arena)
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