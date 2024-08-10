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Spor

Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı! Maç iptal oldu

Trendyol 1. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Pendikspor mücadelesi, Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmaması sebebiyle iptal edildi.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı! Maç iptal oldu
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Trendyol 1. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Pendikspor mücadelesi, Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmaması sebebiyle iptal edildi.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Konuyla ilgili Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşması, rakibimiz sahaya çıkmadığı için maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir." ifadeleri kullanıldı.

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