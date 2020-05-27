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Spor

Yeni Malatyaspor test sonuçlarına göre karar verecek

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yapılacak olan yeni testlerin sonucuna göre antrenmanların yeniden başlayacağı belirtildi.

IHA27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:21
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Yeni sezon hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde günde çift antrenman temposuyla devam ederken geçtiğimiz günlerde, bir futbolcu ile bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmaları durduran Yeni Malatyaspor’da gözler yapılacak olan yeni testlere çevrildi. Sarı -kırmızılıların, yapılacak yeni testin ardından hazırlıklarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanı tedavi edilip karantinaya alınan sarı- kırmızılı kulübün, yapılacak yeni testin sonuçlarına göre antrenmanlarına start verecek.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri feshedilen Ufuk Ceylan ve Ghaylen Chaaleli dışında eksik oyuncu bulunmadığını belirtildi.

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