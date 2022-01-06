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Spor

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:42
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlılar bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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