Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlılar bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.