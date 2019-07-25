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Yeni Malatyaspor turu rövanşa bıraktı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

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Olimpija Ljubljana, 13. dakikada Ante Vukusic ile öne geçti. Temsilcimiz, 20. dakikada Arturo Mina ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı iki golle 1-1 sona erdi.

Malatyaspor, 66. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle öne geçti. Ancak, 74. dakikada Stefan Savic'in attığı golle mücadeleye eşitlik geldi.

Rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe akşamı Slovenya'da oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ DE MALATYA'DA

Öte yandan maçın 20. dakikasında Yeni Malatya Stadı'na gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı takip etti.

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