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Spor

Yeni Malatyaspor 'usulsüz seyirci'den PFDK'lık oldu

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynanan maçta usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

AA20 Nisan 2021 Salı 18:41 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 18:41
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Helenex Yeni Malatyaspor'un, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Demir Grup Sivasspor antrenörleri Bülent Albayrak, Mustafa Cengiz Birgen, Çaykur Rizespor antrenörü Toprak Kırtoğlu da kurula gönderildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Akhisarspor'u PFDK'ye sevk etti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankara Keçiörengücü antrenörü İlker Püren, Akhisarspor görevlisi Serhat Özbey ve Ankaraspor antrenörü Ahmet Özdemir de kurula sevk edilen isimler oldu.

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