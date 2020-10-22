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Spor

Yeni Malatyaspor'a Adem Büyük ve Chebake'den kötü haber

Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan Adem Büyük ve Issam Chebake'nin son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ayaz, iki futbolcunun da yapılan tetkiklerinde adale zorlanması tespit edildiğini ve 1-3 hafta sahalardan uzak kalabileceklerini belirtti.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:40
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük ve Issam Chebake’nin son durumları ile ilgili Kulüp Doktoru Hakan Ayaz’dan açıklama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların son durumları hakkında bilgiler veren Ayaz, Konyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük ve Chebake’nin yapılan muayene ve tetkiklerinde uyluk arkasında adale zorlanması tespit edildiğini belirtti. Ayaz, her iki futbolcunun da tahmini olarak 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü açıklandı.

Öte yandan ülkelerinin milli takım maçlarına katılan ve sakatlanan Lukoki ile Youssouf’un ise takımla birlikte antrenmanlara katıldığı ve oynayıp oynamayacaklarının ise maç günü belirleneceği öğrenildi.

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