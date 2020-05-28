Yeni Malatyaspor'da 6 koronavirüs vakası tespit edildi

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:59

Çelikel, yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.