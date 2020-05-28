İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8173
  • EURO
    7,5595
  • ALTIN
    376.936
  • BIST100
    105360
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'da 6 koronavirüs vakası tespit edildi
Spor

Yeni Malatyaspor'da 6 koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:59
ABONE OL

Çelikel, yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! Etkisiz hale getirildiler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.