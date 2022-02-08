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Spor

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük yönetiminde ilk idman

Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra Yeni Malatyaspor'da futbol sorumlusu görevine getirilen Adem Büyük, sarı siyahlı takımın başında ilk idmanına çıktı.

AA8 Şubat 2022 Salı 17:21 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 17:21
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir özel izinle ülkesinde bulunan Didier Ndong da takımla antrenmana katıldı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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