Yeni Malatyaspor'da Aydın İşkur, kulüp başkalığına seçildi

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, mevcut başkan Haşim Karadağ aday olmazken, bir önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Aydın İşkur, tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı oldu.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda delegelerin tamamının oyunu alan İşkur, sarı-siyahlı kulübün yeni başkanı olarak göreve başladı. Yeni yönetim kurulu listesi de kongrede oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu ise Av. Aydın İşkur, Abdullah Aksoğan, Av. Bora Özkan, Erhat Tuhan, Ahmet Ufuk İlhan, Av. Önder Kanber, Berkutay Topaloğlu, Recep Özkan, Av. Metehan Özhan, İbrahim Yalçınkaya, Ayhan Akman, Ali Yıldırım, Hakan Turan Turtay, Ahmet Karadağ ve Emin Ayten'ten oluştu.