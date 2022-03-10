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Spor

Yeni Malatyaspor'da Didier Ndong'un sözleşmesi feshedildi

Yeni Malatyaspor'un Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong sarı siyah kulüple yollarını ayırdı.

10 Mart 2022 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 14:55
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sezon başında Fransa'nın Dijon takımından kiraladığı Didier Ndong'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Gabonlu orta saha oyuncusunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 22 resmi maça çıktı ve 1 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.

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