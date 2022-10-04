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Spor

Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçı öncesi tek eksik

Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da, kırmızı kart cezalısı Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

IHA4 Ekim 2022 Salı 11:26 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçı öncesi tek eksik
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı.

9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da evinde Erzurumspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde geride kalan 7 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kaplanlar, Erzurumspor FK maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Rahman Buğra Çağıran, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Rahman dışında takımda cezalı veya sakat oyuncu ise bulunmuyor.

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