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Spor

Yeni Malatyaspor'da Gaziantep mesaisi

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55
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Geçen hafta deplasmanda Ç.Rizespor’a yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına moralsiz başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rize deplasmanına götürülmeyen Afriyie Acguah katıldı. Düz koşu yapan Ganalı oyuncunun Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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