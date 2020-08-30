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Spor

Yeni Malatyaspor'da Guido Herrera taraftara söz verdi

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Guido Herrera özel açıklamalarda bulundu. Herrera taraftarlar için, 'Bana çok güzel bir 'hoş geldin' dediler ben de karşılık olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara bunun sözünü veriyorum' dedi.

30 Ağustos 2020 Pazar 21:51 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 21:51
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Guido Herrera, takımı hak ettiği yere taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. 

Takımın Bolu'daki kampına katılan Arjantinli kaleci Herrera, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'ye gelmekle büyük bir adım attığını söyledi.

Sarı-siyahlı takımın etkileyici bir taraftarı olduğunu dile getiren Herrera, "Süper Lig'i takip ediyordum, biraz bilgim var. Süper Lig çok çekişmeli bir lig. Malatyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirten Herrera, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır burada. Hedeflerimden biri de onun gibi bir kariyere sahip olmak. Umarım uzun yıllar bu takımda forma giyerim. (Taraftarlar) Bana çok güzel bir 'hoş geldin' dediler, sosyal medyadan gördüm, bana olan ilgilerini hissedebiliyorum. Ben de karşılık olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara bunun sözünü veriyorum." 

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