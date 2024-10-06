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Spor

Yeni Malatyaspor'da kongre tarihi ertelendi

1. Ligde zor bir süreç geçiren Yeni Malatyaspor'da bugün yapılması planlanan genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 13:33 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da kongre tarihi ertelendi
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Asrın felaketi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor bu sezon transfer yasağı ve borç batağında olması nedeniyle alt yapıdan oluşan kadro ile ligde devam etme kararı almıştı. Ligde şuana kadar galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı takımda bugün yapılacak genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda haftaya yapılacak olan Yeni Malatyaspor'un mali ve idari geleceği masaya yatırılacak. Genel kurulda ayrıca yönetimin de değişmesi bekleniyor.

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