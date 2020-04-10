İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6917
  • EURO
    7,3327
  • ALTIN
    361.077
  • BIST100
    96081
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'da 'koronavirüs' indirimi
Spor

Yeni Malatyaspor'da 'koronavirüs' indirimi

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları ifade edildi.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 11:12 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:12
ABONE OL

Süper Lig’de en kötü sezonunun yaşayan Yeni Malatyaspor’da yönetim maç kazanamama ve korona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

8 yaşındaki Elanur'dan Milli Dayanışma'ya destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.