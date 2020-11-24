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Spor

Yeni Malatyaspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde iki futbolcusunun daha pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

AA24 Kasım 2020 Salı 12:42 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 12:42
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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