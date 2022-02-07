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Spor

Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica'nın yerine Adem Büyük getirildi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirildi.

7 Şubat 2022 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:08
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Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcusu Adem Büyük'ün aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Adem Büyük'ün kulübümüzün futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük, hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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