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Spor

Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka yok

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcuları ve kulüp çalışanları yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinden geçti. Yapılan testin tümünde sonuçlar negatif çıktı.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:46 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:46
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Süper Lig ekipleri, yeniden takım antrenmanlarının programlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolcular ve kulüp çalışanlarını testten geçirdi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan testlerin ardından futbolcular odalara yerleştirildi. Sarı siyahlı takımın yapılan testlerinin negatif çıktığı belirlendi. Takım 1 hafta içinde antrenmanlara başlayacak.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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