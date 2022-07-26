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Spor

Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

26 Temmuz 2022 Salı 00:49 - Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Rahman Buğra Çağıran ile yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'den küme düşerek bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, borçlardan dolayı transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi sona eren oyuncuları ile yeniden görüşmeye başladı. Bu kapsam da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile masaya oturan sarı-siyahlı kulübün yönetimi genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Rahman Buğra Çağıran'a tekrardan ailemize hoş geldin diyor, sarı-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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