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Spor

Yeni Malatyaspor'da tek eksik Gökhan Töre

Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü 18.30'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor. Malatya ekibinde, cezalı Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

IHA30 Haziran 2020 Salı 10:46 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:46
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Ligin ikinci yarısında oynadığı 12 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Liglere verilen korona virüs arası dönüşünde önündeki 3 müsabaka için hedefini 6 puan olarak tutan, ancak bu planının gerisinde kalan Malatya ekibinde gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak adına büyük önem taşıyan Gençlerbirliği müsabakasını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor.

Malatya ekibinde geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Hadebe’nin durumunun ise maçtan önce netleşeceği belirtildi.

Birikimini 'ateşe' attı

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