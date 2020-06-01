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Spor

Yeni Malatyaspor'da tek eksik

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalar yeniden başladı. Futbolcular gruplar halinde yoğun bir tempoyla maçlara hazırlanıyor. Malatya temsilcisinde karantinada bulunan Hafez dışında eksik yok

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:22
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Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı maçlardan sadece 1 puan alarak performansıyla otoriteleri şaşkına çeviren sarı-kırmızılar, 12 Haziran’da yeniden başlayacak Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak.

Pozitif vakaların ardından tekrarlanan iki koronavirüs testinin sonuçlarının da negatif çıkmasının ardından Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına yeniden başlayan Malatya ekibinde moraller üst seviyede.

Karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, Karaman’ın idman programlarıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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