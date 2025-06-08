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Spor

Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Haşim Karadağ oldu

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un yeni Başkanı Haşim Karadağ oldu.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Haşim Karadağ oldu
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TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluğun sağlandığı kongrede, kulübün yeni başkanı iş insanı Haşim Karadağ oldu.

Daha önce Malatyaspor'da da kulüp başkanlığı görevini üstlenen Karadağ, mevcut başkan Nusret Çaylak'ın genel kurula bir gün kala adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak girdi. Karadağ, üyelerin oy birliğiyle Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Haşim Karadağ, söylediği her sözün arkasında olduğunu kaydederek, sorumluğu bulunan isimlerin samimi davranması halinde kulübün düzlüğe çıkabileceğini belirtti. Yapılan yanlışların üzerine gideceklerini kaydederek, işbirliği çağrısında da bulunan Karadağ, hedeflerinin hep birlikte Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

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