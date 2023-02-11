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Spor

Yeni Malatyaspor'dan açıklama! ''TFF'ye bildirdik, ligden çekiliyoruz''

Yeni Malatyaspor ligden çekilme taleplerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiklerini duyurdu.

11 Şubat 2023 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'dan açıklama! ''TFF'ye bildirdik, ligden çekiliyoruz''
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebinin TFF'ye iletildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya'mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!"

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