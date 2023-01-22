Yeni Malatyaspor'dan Adana'da müthiş geri dönüş

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
ADANASPOR: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli (Dk. 77 Evren Korkmaz), Benasser, Ahmethan Köse (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Tetteh (Dk. 87 Sacko), Pedro Nuno (Dk. 77 Jallow), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı (Dk. 63 Hakkı Türker), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Yakup Alkan (Dk. 53 Nuri Fatih Aydın-Dk. 90+9 Berat Yaman), Donsah, Hüseyin Ekici (Dk. 65 Nshimirimana), Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Aly Malle), Erşan Yaşa, Burak Kavlak
GOLLER: Dk. 33 Tetteh, Dk. 48 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 56 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+9 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Erşan Yaşa, Dk. 83 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+2 Arda Şengül (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Hakkı Türker, Dk. 83 Evren Korkmaz, Dk. 90+3 Burak Çoban, Dk. 90+6 Ahmet Kıvanç (Adanaspor)