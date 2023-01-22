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Spor

Yeni Malatyaspor'dan Adana'da müthiş geri dönüş

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Adanaspor ile 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kaldı.

AA22 Ocak 2023 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'dan Adana'da müthiş geri dönüş
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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

ADANASPOR: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli (Dk. 77 Evren Korkmaz), Benasser, Ahmethan Köse (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Tetteh (Dk. 87 Sacko), Pedro Nuno (Dk. 77 Jallow), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı (Dk. 63 Hakkı Türker), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Yakup Alkan (Dk. 53 Nuri Fatih Aydın-Dk. 90+9 Berat Yaman), Donsah, Hüseyin Ekici (Dk. 65 Nshimirimana), Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Aly Malle), Erşan Yaşa, Burak Kavlak

GOLLER: Dk. 33 Tetteh, Dk. 48 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 56 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+9 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Erşan Yaşa, Dk. 83 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+2 Arda Şengül (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Hakkı Türker, Dk. 83 Evren Korkmaz, Dk. 90+3 Burak Çoban, Dk. 90+6 Ahmet Kıvanç (Adanaspor)

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