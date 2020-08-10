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Spor

Yeni Malatyaspor'dan Aykut Kocaman sürprizi

Hikmet Karaman'la yollarını ayıracak olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük için hedefindeki isim Aykut Kocaman... Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut ise listedeki diğer adaylar...

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17
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Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya’da başlayacak.

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Yeni Malatyaspor’da futbolcular yarın Malatya’da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos’ta Bolu’da hazırlıklarına devam edecek.

Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.

Bu arada sarı-siyahlı yönetimin teknik adam konusunda sona geldiği ifade ediliyor. Yola devam etmeyeceği Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözüme kavuşturan Adil Gevrek yönetiminin Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Süper Lig ekibinin transferde anlaştığı oyuncuları da bu hafta kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.

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