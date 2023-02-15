İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8498
  • EURO
    20,2181
  • ALTIN
    1112.4
  • BIST100
    4942.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'e sert tepki
Spor

Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'e sert tepki

Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün deprem nedeniyle ödemelerinin gecikmesinden dolayı sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Malatyaspor oyunculara, 'Bu vefasızlığı asla unutmayacağız' diyerek tepki gösterdi.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'e sert tepki
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık yaşandı. Spor Toto 1. Lig ekibi, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.