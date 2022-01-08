Yeni Malatyaspor'dan hakem tepkisi! ''Umarım Fırat Aydınus'un vicdanı rahattır''

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:54

Çelikel, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor müsabakasında bazı şeylerin ne yaparlarsa yapsınlar değişmediğini bir kez daha gördüklerini belirtti.

İki hafta önce hakem hatası nedeniyle canı yanmış bir kulübün benzer bir şekilde hakkının yenilmesini nasıl açıklanabileceği sorusunu yönelten Çelikel, şunları kaydetti:

"Milyonların gözü önünde oyuncumuzun ağzına vurulmasına kırmızı kart verilmeyerek es geçildi. Sadece kırmızı kart da değildi, resmen adam öldürmeye teşebbüstü bu pozisyon. Düşünün oyuncumuz kanamadan dolayı formasını değiştirdi. Dün biz lig liderine karşı kontrollü oynayarak sonuna kadar mücadele etmemize rağmen, maçın hakemi ve VAR'daki hakem bu mücadeleye saygı duymadılar. Müsabakanın son dakikasında lehimize verilmeyen penaltı ise artık sözün bittiği yerdi. Birisi bana penaltının tarifini yapsın lütfen. Daha nasıl penaltı olur? Oyuncumuz topa giderken Trabzonlu savunma oyuncusu bilerek, eliyle şiddetli bir darbe vuruyor ve penaltı yapıyor. Fırat Aydınus maçın atmosferine yenik düştü ve 90 dakika boyunca kontrollü olamadı, bu net. Peki ya VAR, niye var bu VAR. Tek bir puanın bile büyük öneminin olduğu bir süreçten geçerken bu kadar da üzerimize gelinmesinin arkasında farklı bir niyet olduğunu düşünüyoruz. Umarım Fırat Aydınus'un vicdanı rahattır. Zira hak yemek vicdanlı insanda rahatsızlığa neden olur."