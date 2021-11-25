Yeni Malatyasporlu Mounir Chouiar, Galatasaray maçına odaklandı

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:36

Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Gazetecilere açıklama yapan Mounir Chouiar, geçen hafta oynadıkları ve 1-0 yenildikleri GZT Giresunspor maçında iyi mücadele ettiklerini, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Mounir, futbolun bir takım oyunu olduğunu hiçbir zaman kendisini burada yalnız hissetmediğini anlatarak, "Benim gibi yetenekli arkadaşlarım var burada. Aslında burada güçlerimizi birleştirip futbol ortaya koymak istiyoruz. Hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim." dedi.

Bu hafta sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Mounir, şunları kaydetti:

"Aslında her maç zor. Ancak bunun yanı sıra hiçbir maç zor değil eğer ekip, takım olabilirsek. Her maçı kaybetme ve kazanma şansınız var. Biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu her takım için geçerli. Hiçbir maça farklı bir gözle bakmıyoruz. Diğer takımlara nasıl hazırlanıyorsak Galatasaray maçına da öyle hazırlanıp sahaya o motivasyonla çıkacağız."