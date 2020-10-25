Yeni Malatyaspor'u Kubilay Kanatsızkuş uçurdu!

25 Ekim 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 16:35

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın henüz birinci dakikasında Tetteh, Gençlerbirliği file bekçisi kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

10'uncu dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde Stancu sol kanattan ceza alanına ortaladı, arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat'ın altıpas gerisinden vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

24'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'un beraberlik golü geldi. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Cueva'nın ceza sahasına ortasına yükselen Semih Kaya, skora denge getirdi: 1-1.

40'ncı dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Zeki'nin şutunda top yandan auta çıktı.

41'inci dakikada sarı-siyahlılarda bu kez Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Nordfeldt topa son anda uzandı ve rakibe üstünlük şansı vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

52'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı köşe vuruşunu Zeki Yavru kullandı. Ceza alanına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

71'inci dakikada Ahmet Ildiz'in pasında topla ceza sahasında buluşan Kubilay Kanatsızkuş gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83'üncü dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şansını denedi, top auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk. 90+1 Umut Bulut)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat (Dk. 84 Halil İbrahim Pehlivan), Johansson (Dk. 76 Sefa Yılmaz), Piris da Motta (Dk. 61 Ayite), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 84 Furman), Murat Yıldırım (Dk. 61 Soner Dikmen), Candeias, Stancu

GOLLER: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği) - Dk. 24 Semih Kaya, Dk. 52 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

METE IŞIK: "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kaybeden Ankara ekibinde maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mete Işık, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, "Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandık. Rakibin analizini iyi yapmıştık. Rakip, defansın arkasına atılan toplarla goller atıyordu. Biz de buna yönelik önlem aldık ve çok da pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcularımıza gerekli görevleri vermiştik. Bütün hafta çalışmıştık bunları ama futbol hatalar oyunu. Biz de yediğimiz iki golde hata yaptık. 1-0 öne geçtikten sonra golü yemememiz gerekiyordu ama golleri yedik ve mağlup olduk. Yeni Malatyaspor’u kutluyorum. Biz iyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU: "BUGÜN İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bizim için iyi bir üç puandı. Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı BAY geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Moral açısından da iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maç oynadık. Rakibimiz bize karşı önlemler aldı. Maçta biz iyi gibi görünüyorduk ama golü rakip attı. Sonrasında da biz golü attık. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oynadık. Eksiklerimiz var, aramıza geç katılan arkadaşlarımız var. O yüzden yavaş yavaş bir oyun planı ve oyuncu kadrosu oturtmak için çalışıyoruz. Bunları yaparken de maç kazanmaya çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuz ve ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayacağımız düşünüyorum. Çünkü elimizde iyi bir kadro var. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten ötürü, rakibi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.