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Spor

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başlıyor

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, devre arası kampının Antalya'da olacağını açıkladı.

AA1 Ocak 2023 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı başlıyor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını Antalya'da yapacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malatya ekibinin devre arası kamp programının belli olduğu belirtildi.

Takımın yarın Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağını aktarılan açıklamada, "Takımımız 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacağı Bodrumspor maçı için Antalya'dan Malatya'ya gelecek." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, 15 puan ile 16. sırada bulunuyor.

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