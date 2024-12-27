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Spor

Yeni Malatyaspor'un çekilme isteği destek gördü

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok, ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile görüştüklerini, imza çoğunluğunun sağlanması halinde taleplerinin olumlu olacağını ifade etti.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'un çekilme isteği destek gördü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talepleri için Türkiye Futbol Federasyonu ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile görüştü.

Ligde eksi 21 puanla son sırada yer alan sarı siyahlıların kulüp başkanı Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yaptıkları görüşmeden de olumlu bir netice aldıklarını kaydederek, "1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumun farkında olması bizleri memnun etti. Görüştüğümüz diğer 1. Lig kulüpleri de 'destek oluruz' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştılar. Biz bu talebimizi sezon başından beri dile getiriyoruz. Ama bazıları olayı ajite ettiğimizi düşündü. Gelip görülsün, tespit edilsin dedik kimse gelmedi. Sezon başından beri genç çocuklarla mücadele ediyoruz. Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer ikişer gidiyor. Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil. Bizim şansızlığımız İki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum: Tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi" ifadelerini kullandı.

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