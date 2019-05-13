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Yeni Malatyaspor'un gözü kupa finalinde

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasından 3 puanla ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme yolunda önemli bir galibiyet aldı.

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Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve lige teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

İlk yarıda son derece başarılı bir grafik çizen Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında ise düşüş yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında 29. haftadaki Trabzonspor maçına kadar oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi. Bu süreçte 14 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Yaşanan düşüşün ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, maçlara Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktı. Sarı-siyahlılar, Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçta art arda Kasımpaşa'yı 2-1, Akhisarspor'u 2-0, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ise 3-1 mağlup etti.

Ligde son 2 haftaya en yakın rakipleri Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'un 5 puan önünde 5. sırada giren Evkur Yeni Malatyaspor, ligi 5. sırada tamamlamak için önemli bir avantaj elde etti.

Gözler kupa finalinde

Malatya ekibinde gözler, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına çevrildi.

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada kupayı Galatasaray'ın kazanması durumunda Evkur Yeni Malatyaspor, son iki maçından birini kazanması veya iki maçı da beraberlikle bitirmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.

Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'un kazanması durumunda ise Malatya ekibinin UEFA Avrupa Ligi hayali tamamen sona erecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 mağlubiyet, 11 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, 47 puanla 32. haftayı 5. sırada tamamladı.

Malatya ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için kupa finalinde Galatasaray'ın kazanmasını ardından da ligde oynayacağı Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Erdal Gündüz: "Ufukta UEFA Avrupa Ligi görünüyor"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

İkinci yarıdaki kötü gidişatın ardından takımın son haftalarda üstün performans göstermeye başladığını aktaran Gündüz, bunun kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Erdal Gündüz, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın sahaya Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Takımımız Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçı kazandı. Şu an ligde 47 puanla 5. sırada yer alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında üstün performans göstererek 3-1'lik galibiyetle ayrıldık. Karşılaşmada çok iyi oynadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli 3 puan kazandık. Müsabakayı kazandığımız için çok mutluyuz. UEFA Avrupa Ligi'ni kovalıyoruz. Ufukta UEFA Avrupa Ligi görünüyor, inşallah gideriz."

Gündüz, takımda teknik heyette kan değişimi yaşandığını anlatarak, "Kan değişimi her zaman takımları motive eder. Taze kan takımı olumlu yönde ekstra motive eder. Ali Ravcı hocamız da iyi yönetiyor, tebrik ediyoruz. Antalyaspor ve Bursaspor maçlarımız kaldı. O karşılaşmaları da kazanıp, önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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