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Spor

Yeni Malatyaspor'un kalecisi enkaz altında kaldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'un kalecisi enkaz altında kaldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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