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Spor

Yeni Malatyaspor'un mali genel kurulu ertelendi

Süper Lig kulübü Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurul toplantısı 12 Haziran'a ertelendi.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 12:54 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:54
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Yeni Malatyaspor'un bugün yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 12 Haziran'a ertelendi.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurul toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

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